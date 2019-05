Eur: rapinata Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo. Rubati Rolex e borsetta

Francesca Costa, madre del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, è stata rapinata questa mattina in viale dell'Aeronautica, nella zona dell'Eur. La donna ha raccontato di essere stata avvicinata, appena scesa dall'auto, da due uomini con volto travisato e con chiaro accento romano.

I due si sarebbero presentati disarmati e, dopo aver minacciato la donna, si sono fatti consegnare una borsetta effetti personali e un orologio Rolex. Francesca Costa non ha riportato conseguenze e ha presentato denuncia ai Carabinieri della compagnia Eur. Indagini in corso.

"Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose... poi non lamentatevi...", ha commentato Nicolò Zaniolo, su Instagram.