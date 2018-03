Aggredisce e rapina la nonna 84enne, era stato allontanato da casa per maltrattamenti

Era già stato allontanato dalla casa dove viveva con la madre e la nonna per maltrattamenti. Nonostante il divieto di avvicinamento all'abitazione è però tornato alla carica, aggredendo e rapinando la nonna del portafogli. Protagonista in negativo un 41enne di Segni, Comune della provincia di Roma, poi arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro per i maltrattamenti in famiglia che la mamma 63enne e la nonna 84enne erano costrette a subire. I militari hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Madre e nonna maltrattate

I Carabinieri della Stazione di Segni hanno raccolto gravi elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, il quale aveva reiterato i maltrattamenti e una condotta estorsiva ai danni della madre 63enne e della nonna 84enne, conviventi, che, terrorizzate dalla possibile reazione dell’uomo violento, hanno trovato il coraggio di denunciarlo. L’uomo, infatti, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione in cui viveva e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, anche a distanza, perseverava con assidue richieste di denaro sfociate nell’ultimo caso anche in un’aggressione fisica ai danni della nonna riuscendo a sottrarle il portafoglio per poi darsi alla fuga.

In carcere a Velletri

Ricostruito l’accaduto, certificata l’escalation di violenze commesse dal 41enne, i Carabinieri della Stazione di Segni, con un’indagine lampo, hanno informato la Procura di Velletri che ha richiesto ed ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I Carabinieri di Segni hanno così rintracciato e arrestato l’uomo violento nel centro cittadino e lo hanno condotto presso il carcere di Velletri.