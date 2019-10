Maltratta la moglie, poi minaccia di far saltare la casa con una bombola

Ha dato in escandescenza all'arrivo della polizia ed ha minacciato di far esplodere la casa con una bombola del gas. E' accaduto a San Giovanni dove gli agenti del commissariato Appio e del Reparto Volanti hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'aggressore, un 45enne romeno, dopo aver minacciato di far saltare in aria l'abitazione ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti ma è stato è stato bloccato e accompagnato negli uffici di Polizia. Dalla denuncia presentata successivamente dalla moglie dell’uomo, emergevano i ripetuti maltrattamenti subiti e mai denunciati.