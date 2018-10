Maltrattava e minacciava la madre da mesi, in manette figlio violento

“Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose” in danno della madre. Per questo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli un giovane di 20 anni residente nel Comune della provincia nord est della Capitale. Intervenuti intorno alle 22:20 di domenica 14 ottobre a casa del giovane per una segnalazione di lite, i poliziotti hanno accertato che il ragazzo stava ancora inveendo contro la donna.

Figlio maltratta madre a Tivoli

La vittima ha raccontato che già da qualche mese il figlio aveva assunto nei suoi confronti dei comportamenti aggressivi con insulti e minacce.