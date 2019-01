Maltempo a Roma: traffico congestionato in città, martedì di disagi nella Capitale

Martedì di passione per gli automobilisti romani alle prese con il maltempo che da stanotte si sta abbattendo sulla città (qui le previsioni). Come informa Astral Infomobilità traffico molto congestionato si registra su tutti i quadranti dell'Urbe.

Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello: in carreggiata interna lunghe code dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino; in esterna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Nomentana. Sul Tratto urbano della A24, 5 km di code dal Raccordo alla Tangenziale est verso il Centro; in uscita si sta in fila da viale Palmiro Togliatti al GRA con difficoltà di immissione. Sulla Roma-Fiumicino incolonnamenti dal Raccordo alla via del Mare, verso l’Eur.

Lunghe code sulla Pontina da Castel Romano a viale Europa, anche qui direzione Eur. Sulla Cristoforo Colombo traffico bloccato dall’Infernetto ad Acilia, verso il centro. Sull’Aurelia traffico molto a rilento da Malagrotta al bivio con l’Aurelia Antica. Infine si sta in fila sul Raccordo Salario Settebagni dalla Diramazione Roma nord a Castel Giubileo anche qui in entrata a Roma.