Maltempo a Roma, famiglia bloccata in auto e salvata dai vigili del fuoco

Le forti pioggia di oggi 10 settembre, hanno mandato in tilt Roma. Tanti i disagi in diverse zona della Capitale, dal litorale fino alla zona nord. A causa del vento un albero è crollato a San Basilio, ferendo due persone.

E' andata meglio, invece, ad una famiglia salvata da una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti in zona Ardeatina. Mamma, papà e due figli sono stati estratti dall'auto dai pompieri. Erano rimasti bloccati nel fango. Altro salvataggio andato in scena anche nel sottopasso di via Cilicia dove un uomo, bloccato, è stato salvato dai volontari del rraggruppamento Emergenza Roma 9 Protezione Civile.