Maltempo a Roma e provincia: alberi in carreggiata, strade e sottopassi allagati. Disagi in città

Disagi a Roma e provincia a causa del nubifragio che si è abbattuto sul territorio regionale a partire dalla tarda mattinata di mercoledì 2 ottobre. La forte pioggia, preannunciata dal Dipartimento di Protezione Civile con una allerta codice giallo, ha determinato allagamenti e crolli di alberi e rami in carreggiata, con inevitabili disagi alla circolazione e conseguente traffico congestionato.

Per quanto concerne la Città Eterna problemi si sono verificati nel sottopasso di lungotevere in Sassia, altezza svincolo per via Gregorio VII, causa allagamento. Stesso copione in viale Castello della Magliana, con difficoltà di circolazione per "allagamento" del sottopasso dell'autostrada Roma-Fiumicino.

A determinare problemi anche la caduta di rami ed alberi in carreggiata. Come segnala ancora LuceVerde, "traffico rallentato" per caduta alberature sulla via Salaria, in prossimità di via della Marcigliana (altezza chilometro 18). Idem nella vicina via Tiberina, con traffico congestionato in prossimità di via Toffa in direzione fuori Roma (altezza chilometro 4).

Maltempo che non ha risparmiato la provincia della Capitale. A Colle Fiorito di Guidonia si sono registrati allagamenti in via dei Fiordalisi e via delle Gardenie. Acqua alta anche su viale Roma, a Guidonia centro. Sempre nel Comune della Città dell'Aria allagamenti si sono avuti in via Stoppani e via Trevi nel Lazio, zona Marco Simone e Setteville Nord.

Sempre in provincia allagamenti sono segnalati sulla via Palombarese, nel Comune di Mentana. Stessa scena a Tivoli, con un albero che si è spezzato nella zona del Villaggio Adriano danneggiando due auto in sosta con successiva chiusura della strada.

Il maltempo ha inoltre creato difficoltà anche alla circolazione ferroviaria. Come segnala RFI causa "danni dovuti dal maltempo" si sono registrati rallentamenti (a partire dalle 12:10) sulla linea AV Roma-Firenze, fra Settebagni e Roma Tiburtina, dove i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti.