Maltempo a Roma: forte vento e alberi caduti, grandinata ai Castelli. Addio estate

L'estate sta finendo. L'allerta meteo della protezione civile per domani, 1 settembre, è stata anticipata. Già perché nel pomeriggio di sabato si sogno segnalati forti grandinate ai Castelli Romani, e pioggia sommata a forte vento in alcune zone della città, soprattutto nel quadrante nord ovest.

Una grandinata eccezionale si è abbattuta in particolare tra Albano ed Ariccia. Chicchi davvero grandi nei pressi di Villa Ferrajoli, di Castel Gandolfo ma anche a Casalotti e sul Raccordo Anulare. A Torresina, l'albero simbolo di viale Indro Montanelli è cadudo come documentano diversi residenti sui social. Alberi caduti anche in viale Bruno Pelizzi altezza Via Filippo Serafini.

⚠🌳#Roma - Viale Bruno Pelizzi guidare con prudenza altezza Via Filippo Serafini per la presenza di alberi sulla carreggiata#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 31, 2019

C'è la grandine ed un vento fortissimo. Il tetto della veranda di un vicino si è divelto per poi cadere nei giardini di sotto, un pezzo è volato via andando verso il palazzo accanto 😨 #Roma pic.twitter.com/mdgSjsLFtp — Cincischiante 🐐 🌈🍒 (@LavaBarocca) August 31, 2019