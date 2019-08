Nubifragio a Roma e provincia: disagi in città, allagata la via Appia

Tuoni e fulimini a preannunciare la pioggia. Nubifragio a Roma domenica 25 agosto. Come indicato dalle previsioni meteo dopo il maltempo di sabato notte, la pioggia è caduta anche nel pomeriggio di questa ultima domenica di agosto. Particolarmente colpite l'area nord est ed il versante sud della città con il temporale estivo che ha creato disagi anche nei Comuni alle porte della Capitale ed in quelli dei Castelli Romani. Proprio stamattina la Protezione Civile aveva diramata un'allerta con codice giallo.

Allagamenti vengono segnalati da LuceVerde sulla via Appia, tra l'aeroporto di Ciampino e Frattocchie, in entrambi i sensi di marcia con ripercussioni anche su via dei Laghi e via di Capanne di Marino. Chiuso per allagamento il sottopasso di Ciampino.

In viale di Tor di Quinto è segnalata invece la presenza di alberi in carreggiata con difficoltà di circolazione all'altezza del civico 119 causa un "albero di grandi dimensioni che ostruisce completamente la carreggiata".

Rami in strada anche in via Vaglia, al Nuovo Salario, con il vento che ha rovesciato diverse fioriere presenti sui marciapiedi davanti gli esercizi commerciali del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro.

Problemi alla circolazione anche sulle supestrade, in particolare allagamenti e rallentamenti sono segnalati sul tratto Urbano di A24 tra Grande Raccordo Anulare e Tangenziale est e sul GRA, fra Cassia e Casal del Marmo.

Una allerta maltempo che nei giorni scorsi aveva creato disagi soprattutto nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, alle prese con allagamenti e alberi e rami caduti in strada.