Maltempo a Roma: allagamenti e alberi caduti, strade chiuse e auto danneggiate

Caduta alberi ed allagamenti. Pioggia e raffiche di vento e Roma si ritrova a fare i conti con i problemi endemici che si ripropongono sistematicamente ogni qual volta Giove Pluvio fa capolino sulle teste dei romani. Anche in questo primo weekend di autunno il copione si è riproposto con centinaia di interventi dei soccorritori con le previsioni che indicano maltempo per le prossime 24-36 ore.

A causa della perturbazione meteo dalle 5:00 di domenica 22 settembre sono stati già un centinaio gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. I 'caschi bianchi' sono a lavoro per la messa in sicurezza delle aree, l'attuazione di chiusure strade a tutela dell'incolumità delle persone e per dare ausilio a vigili del fuoco e Protezione Civile nelle aree colpite da intense raffiche di vento e consistenti piogge che hanno provocato alcuni allagamenti e caduta di rami e alberi in diverse zone della città, determinando in alcuni casi danni a veicoli. Non risultano al momento feriti.

Maltempo a Roma

Particolarmente colpito il quadrante nord, con interventi per caduta rami e alberi in via Casale Lumbroso rampa via Aurelia, via Flaminia, e la via Salaria, soprattutto nella zona di Settebagni. Ultimo intervento delle pattuglie in via Tiberina per caduta alberi su carreggiata che ha reso necessaria la chiusura dal km 2 al km 8.

Alberi e rami caduti in strada

Sempre per quanto concerne le alberature altri crolli sono segnalati, sulla via Ostiense, intersezione via Pavullo nel Frignano, con difficoltà di circolazione causa la presenza di alberi sulla carreggiata. Presenza di alberi sulla carreggiata anche in via di Valle Ricca, con disagi fra via del Monte di Massa e via delle Fornaci.

Allagamenti

Sul fronte allagamenti disagi si sono registrati su via della Magliana, in prossimità di via di Valle Lupara, dove è stato necessario attuare un senso unico alternato. Problemi anche sulla SS148 Pontina, causa allagamento fra lo svincolo di Mostacciano e lo svincolo per Tor de' Cenci in direzione Pomezia (all'altezza del km 14). Idem sulla via Laurentina, con un allagamento (km 10,400) all'altezza della rotatoria di via di Vallerano.