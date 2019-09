Nubifragio su Roma: allagamenti e disagi in città. Chiusa la stazione metro Colli Albani

Stazione Colli Albani chiusa causa allagamento. Questo il tweet con il quale InfoAtac ha comunicato la chiusura al pubblico della fermata della linea A della metropolitana. Maltempo che ha interessato anche la stazione metro San Giovanni dove è "attivo solo ingresso/uscita di Via La Spezia".

Come indicato dalla Protezione Civile con una allerta codice giallo, il maltempo si è abbattuto sulla Capitale nel pomeriggio di lunedì 2 settembre. Particolarmente forte la pioggia che si è abbattuta su diversi quartiere della città.

Particolari disagi si sono infatti registrati alla normale circolazione stradale nelle zone di Centocelle, Torpignattara, Marranella, Ponte di Nona a Lunghezza nel versante est della città.

Allagato anche il sottopasso di via Turano a La Rustica, con deviazione della linea bus 447 su via della Rustica e via Vertunni.

La pioggia non ha risparmiato il versante sud dell'Urbe, con strade allagate e cassonetti trasportati dall'acqua su via Ostiense. Copione simile anche nella vicina San Paolo ed a Piramide, con la pioggia che ha allagato via Giustiniano Imperatore, con i contenitori dei rifiuti trascinati via dall'acqua. Stessa situazione anche a Roma nord, nella zona di Labaro.

Stessa scena con acqua alta e auto ferme nel traffico anche nella zone di San Giovanni, Appio Claudio ed Appio Tuscolano, con traffico rallentato su via Cilicia, piazza Epiro, via Enea e via Paruta

Maltempo che avrebbe determinato problemi anche sul tavolo del Governo, come tweeta Marco Di Fonzio, giornalista di Sky: "Temporale a Roma, salta luce a tavolo governo M5s-Pd a Chigi. (E in giro per la città strade come fiumi con bus e auto bloccate, cassonnetti vaganti)".

Temporale a Roma, salta luce a tavolo governo M5s-Pd a Chigi. (E in giro per la città strade come fiumi con bus e auto bloccate, cassonnetti vaganti) — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) September 2, 2019

