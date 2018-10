Maltempo a Roma: cadono rami sulla via Ostiense e sulla via del Mare

Allagamenti e rami caduti a Roma a causa del maltempo e della pioggia caduta tra il 5 e il 6 ottobre. Luceverde riporta la presenza di rami sulla carreggiata vengono segnalati su via Ostiense, in prossimità del viadotto Zelia Nuttal, nei pressi di Acilia.

Nella notte rami è caduti in via del Mare, all'altezza di Ostia Antica. Registrati anche allagamenti in varie strade della città, soprattutto nel quadrante sud e ad Ostia dove nella notte sono caduti più di 50 millimetri di pioggia.