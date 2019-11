Maltempo a Roma e provincia, pioggia e vento nella notte: alberi caduti e strade allagate

Notte di pioggia per la Capitale. Come annunciato dal bollettino di allerta meteo della protezione civile, da ieri sera su Roma la pioggia ha iniziato a scendere in maniera incessante. Nessun nubifragio o acquazzone di particolare entità, ma la continuità delle precipitazioni ha causato comunque dei disagi.

Ad accompagnare la pioggia il forte vento che ha provocato la caduta di diversi rami e in qualche caso di alberature. Luceverde segnala che in piazza Sant'Emerenziana, proprio la presenza di alberi in carreggiata, provoca forti rallentamenti.

#Roma #maltempo - Piazza di Sant'Emerenziana altezza Viale Eritrea traffico rallentato



⚠causa presenza di alberi sulla carreggiata#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 24, 2019

La maggior parte dei disagi per accumuli di acqua in strada si sono registrati nel quadrante ovest. Via della Maglianella la strada su cui si registrano maggiori disagi. All'alba la chiusura all'altezza del grande raccordo anulare. Rallentamenti invece sono segnalati all'altezza di via di Cornelia. Disagi anche su Magliana e Portuense, all'altezza di via Isacco Newton. A Roma sud problemi sulla Tuscolana, nel tratto tra Romanina e Vermicino: per allagamenti si registrano rallentamenti. Problemi anche sul Lungotevere all'altezza del Ponte Nenni, chiuso alla circolazione causa allagamento in direzione Lungotevere Arnaldo da Brescia.

Ostia Ostia raccoglie ancora i pezzi dopo l'ennesima mareggiata. Questa volta è stata la statua di Nettuno ad essere distrutta dalla furia del mare nella notte tra sabato e domenica. In molti, questa mattina, si sono recati al Pontile per osservare quanto successo. [GUARDA IL VIDEO]

Disagi da ieri mattina a Civitavecchia dove i vigili del fuoco, a causa del forte vento hanno effettuato diversi interventi fra Civitavecchia e Santa Marinella. Tegole, pali, alberi e rami pericolanti le situazione più critiche.

Astral Infomobilità comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo, dalle 7 di questa mattina, la circolazione è rallentata sulla linea Roma-Nettuno, Fl8. Sessanta i minuti di ritardo.