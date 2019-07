Maltempo a Roma, strade allagate e alberi caduti anche in provincia: interventi fra Tivoli e Guidonia

Allagamenti e interventi per il maltempo anche nell'hinterland della Capitale. Strade invase dall'acqua e sottopassaggi chiusi al traffico nella zona di Albuccione di Guidonia, Setteville nord e Tivoli. Sul posto i volontari della VVAA (Valle Aniene Associati), intervenuti questa notte intorno alle 3 e mezza in via Trevio nel Lazio per per liberare strade e abitazioni dall'acqua.

E ancora intorno alle 9 e 30 gli stessi sono stati impegnati a liberare dall'acqua un sottopasso tra Albuccione e Borgo Santo Spirito, e in via Tiburtina all'altezza dell'Hotel Tivoli per disostruire dei tombini a fianco degli agenti della Polizia locale. Intorno alle 11 è caduto un albero in via Maremmana, a Villanova di Guidonia, all'altezza del civico 90. La strada è stata chiusa al traffico. "Dalle notizie in nostro possesso non ci sono persone coinvolte, tranne una signora che ha avuto un malore causato dallo spavento" ha fatto sapere il sindaco di Guidonia Michel Barbet.

Un caos generale quello provocato dai forti temporali di questa notte, con una vittima nel comune di Fiumicino, una 27enne sbalzata via con l'auto da una tromba d'aria, e disagi a macchia di leopardo in tutta Roma. Strade allagate e vigili del fuoco sul posto per rimuovere rami e tronchi dalle carreggiate, romani in strada armati di guanti e calosce per "salvare" le auto dal fango, problemi ai mezzi pubblici con la chiusura di due stazioni della metro A, il Pronto soccorso del Gemelli allagato per ore.