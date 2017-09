Maltempo a Roma: resta intrappolata con l'auto nel sottopasso, salvata

E' rimasta bloccata nel sottopasso di Tor Bella Monaca. E' successo ieri, durante il nubifragio che si è abbattuto su Roma. La donna, intorno alle 11, durante una violenta fase dell'acquazzone, non avvedendosi delle segnalazioni della pattuglia in chiusura, è entrata a velocità sostenuta sotto un sottopasso completamente allagato, fermandosi.

Intrappolata nella macchina che galleggiava ed iniziava a ruotare, la donna è stata tirata fuori dagli agenti della Polizia Locale accorsi immediatamente. Sotto choc per lo spavento e completamente bagnata, la signora è stata assistita e tenuta al riparo nel veicolo di servizio.

In totale gli interventi effettuati nella giornata di ieri sono stati più di 500, tutti legati alle condizioni meteo: 70 interventi relativi ad incidenti, 18 con feriti.

La Centrale Operativa "Lupa", in costante contatto con il Centro Operativo Comunale (COC) sito in Campidoglio e ai Centri Operativi Locali siti in 5 Municipi (Tiburtino, Torri, Mare, Marconi e Cassia) ha coordinato e smistato, sin dalle prime precipitazioni, tutte le richieste di intervento pervenute.