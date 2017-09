Maltempo Roma, black out a Marconi. Anche Labaro e Monte Sacro senza luce

Maltempo e black out a Roma oggi 10 settembre. La violenta scarica di fulmini, con la copiosa pioggia caduta sulla Capitale ha creato tanti probelmi ai residenti con strade allagate, metropolitane in tilt e viabilità bloccata. In zona Marconi, tra via Oderisi da Gubbio e viale Guglielmo Marconi le centraline Acea hanno fatto registrare danni causando mancanze di energie elettrica nelle case e negli esercizi commerciali.

Problemi e black out anche a Ostia, Labaro e Monte Sacro. Il 70% dei problemi sono stati ripristinati da remoto per poi essere tutti completamente risolti entro il pomeriggio, come ha spiegato Acea interpellata da RomaToday.