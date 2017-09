Maltempo a Roma: Infernetto e Ostia allagati. Disagi ad Acilia e Dragona

Strade chiuse, cantine e garage allagati ad Ostia, Acilia e Infernetto. Il maltempo a Roma oggi 10 settembre [qui tutti gli aggiornamenti] ha creato enormi disagi nel X Municipio, sia sul litorale che nell'entroterra.

Via Ostiense è stata temporaneamente chiusa da via di Castel Fusano (direzione Ostia), mentre il sottopasso di Acilia, dove passa la via del Mare che collega Ostia alla Capitale, ha fatto registrare allagamenti e conseguenti problemi alla viabilità. Problemi anche in via Cilicia, altezza Cristoforo Colombo, e piazza Galeria.

I volontari della protezione civile del gruppo The Angels, allertati dal Comune di Roma, si sono diretti dalle 9 di questa mattina in zona Bagnoletto, entroterra di Ostia, con le idrovore da settemila litri iniziando i primi interventi per limitare i fenomeni di allagamento e controllando i vari canali di scolo anche a Ostia Antica e Dragona.

All'Infernetto e a Stagni di Ostia diverse cantine, sottoscala e box auto hanno fatto registrare allagamenti per lo straripamento di alcuni canali di scolo. Sul posto anche la Polizia Locale, con il X Gruppo Mare, e i Vigili del Fuoco di via Celli.

Il video della situazione ad Ostia e Dragona: