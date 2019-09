Maltempo, allagato sottopasso dell'Appia bis: furgone resta bloccato. Cadono ancora alberi

Ancora una giornata di maltempo a Roma e in provincia. Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 circa, del 1 settembre squadre del comando dei vigili del fuoco stanno intervenendo per le avverse condizioni meteo.

A causa delle forti piogge è stato momentaneamente chiuso il sottopasso Appia bis direzione Velletri. Nel Comune di Roma, caduta di rami e alberi pericolanti, tra cui il più importante è in via Appio Claudio 233, dove un pino marittimo sì è adagiato su di un altro pino. Sul posto una dei vigili del fuoco con l'autogru e l'autoscala. La strada è stata temporaneamente chiusa.

Crolli anche in via Felice Anerio e via Alfonso Rendano, con rami caduti in strada. Scenario simile in via Giovanni Zanardini: altezza via Giuseppe Antonio Pasquale con la presenza di un grosso ramo su carreggiata.

#Roma - Via Giovanni Zanardini: altezza Via Giuseppe Antonio Pasquale possibili difficoltà di circolazione per la presenza di un grosso ramo su carreggiata.



**** PRESTARE ATTENZIONE ****#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 1, 2019