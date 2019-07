Maltempo ad est di Roma: allagamenti a Tivoli e nel VI Municipio

Maltempo nel quadrante est di Roma e nella sua provincia dove si sono registrati allagamenti e problemi alla circolazione stradale. A determinarli una abbondante pioggia che si è abbattuta nel territorio orientale della Capitale. Tivoli, Ponte Lucano, la via Maremmana, ma anche Colle Mattia e San Vittorino, queste alcune delle zone maggiormente colpite.

In particolare è stato il Comune di Tivoli a fare i conti con l'improvviso acquazzone, oltre che a Ponte Lucano, alle prese con problemi endemici che si presentano da decenni ogni qual volta Giove Pluvio fa capolino in quell'area del territorio, allagamenti si sono registrati nella zona di via Empolitana e di largo Saragat (il piazzale del cimitero tiburtino).

In questo quadrante della cittadina della provincia nord est della Capitale è stato infatti necessario l'intervento degli uomini della Protezione Civile Tivoli Associazione Volontari Radio Soccorso. Come scrivono i soccorritori: "alle 15.55 ci veniva segnalato dalla Polizia Locale di Tivoli un allagamento su Via Empolitana km. 1. Immediatamente ci portavamo sul posto dove la Polizia Locale, con due pattuglie, si occupava della viabilità principale di connessione mentre la nostra squadra portava avanti l'intervento".

Problemi anche nel quadrante est della città, in particolare a Colle Mattia, Torre Jacova e San Vittorino. Proprio la pioggia ha infatti determinato dei risentimenti al traffico ferroviario della linea FL6, Roma – Cassino, "rallentata per un problema tecnico fra Ciampino e Colle Mattia provocato dal maltempo che sta interessando la zona". I treni in viaggio - si legge sulla pagina di Rfi - hanno registrato ritardi fino a 60 minuti con la riprogrammazione del servizio ferroviario.

Scenario apocalittico che si è invece presentato nel frusinate, con chicchi di grandine grandi come palline da golf che si sono abbattuti nella zona di Cassino.