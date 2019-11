Il maltempo flagella Roma: alberi caduti e smottamenti, cascate d’acqua nelle stazioni

Il maltempo flagella la Capitale. Il violento temporale che ieri si è abbattuto sulla città ha condannato Roma all’ennesima giornata di passione: strade allagate, alberi caduti, smottamenti e disagi. Traffico in tilt, mezzi pubblici in ritardo e stazioni in parte inagibili.

Il maltempo flagella Roma

Intorno alle 12 la Roma Lido si è dovuta fermare per 30 minuti a causa di un ramo pericolante, poi rimosso. In via Umile a Mostacciano un albero è crollato su un'auto distruggendola.

Da Roma sud a Roma nord dove un albero è caduto a Largo Belloni, nel cuore di Vigna Clara: momenti di paura e traffico paralizzato. Anche al Fleming rami in strada in via Cappelli. Invasione di fango e detriti, con conseguente chiusura della strada, in via della Fontana Secca a Cesano.

Nel corso della giornata, a causa di un allagamento, chiuso il sottopasso PASA direzione via Gregorio VII. In serata paura a Centocelle dove un grosso albero è crollato in viale Alessandrino, all’altezza del civico 506, colpendo alcune auto in sosta.

La stazione Numidio Quadrato allagata, “cascate” a La Storta

Intorno alle ore 17:30 circa, invece, per le forti piogge la stazione Numidio Quadrato ha subito un vero e proprio allagamento: una cascata d’acqua si è riversata dalle scale sino alle banchine. Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenute per soccorrere le persone all'interno della metro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Nel corso della giornata, causa guasti e danni da maltempo, Atac è stata costretta a chiudere temporaneamente anche le stazioni di Lucio Sestio, Manzoni e Porta Furba sulla linea A.

Ombrelli aperti invece nella stazione de La Storta, sulla Fl3 Roma-Viterbo: acqua scrosciante dal soffitto e pavimenti completamente allagati.

Oltre 150 gli interventi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in seguito all'ondata di maltempo.

Il litorale di Roma sott’acqua

Ad avere la peggio per il forte vento e le piogge intense il litorale: Aurelia allagata con strada e mare diventati un tutt’uno. Inagibili due sale operatorie al quarto piano dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove sono state chiude anche le scuole. Disagi pure a Fiumicino con il forte vento a causare danni al palazzetto dello sport di viale Danubio e il sindaco Montino ad invitare a non avvicinarsi alle coste. Cabine “mangiate” dalla mareggiata ad Ostia.

Da Ostia a Santa Marinella stabilimenti distrutti

Chiedono lo stato di calamità naturale i gestori degli stabilimenti balneari: “I violenti nubifragi che si sono abbattuti sul Lazio nord hanno provocato enormi danni alle strutture con il mare che ha raggiunto gli stabilimenti creando danni e caos” – ha detto il Presidente di Federbalneari Litorale, Marco Maurelli.

“Questi non sono più eventi eccezionali perché tutti gli anni ci troviamo a dover affrontare i danni, sempre più gravi, del maltempo. Per noi la situazione è ormai davvero insostenibile, siamo stremati - hanno aggiunto i gestori dello Stabilimento balneare Grotta Aurelia di Civitavecchia, tra i più colpiti – Visti gli ingenti danni subiti chiediamo alle Istituzioni di aiutarci, di darci un sostegno, altrimenti difficilmente potremo andare avanti”.