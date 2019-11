Maltempo a Roma, notte di vento e pioggia: alberi caduti e strade allagate dal Centro al litorale  

Alberi caduti, rami pericolanti, sottopassi e strade allegate, pali della luce a terra e infiltrazioni d'acqua. Ancora pioggia e vento forte hanno colpito la città. Tra la tarda serata di ieri e le prime ore della notte si contano circa 150 interventi dei Vigili del fuoco.

Rami sulle carreggiate in Centro, sulla Salita di Sant'Onofrio, allagato e chiuso al traffico il sottopasso sul lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII, e ancora alberi in strada e traffico interdetto in via di Donna Olimpia a Monteverde, in via Vitellia, e in via di Casal Selce, in via della Muratella davanti alla Fattoria Latte Sano, e in via della Giustiniana. Sul lungotevere della Vittoria, all'altezza del civico 9, un tronco ha schiacciato due macchine (vedi foto), fortunatamente senza procurare danni a persone. Idem in piazza Ragusa, tra San Giovanni e il Tuscolano. E ancora in via di Donna Olimpia.

In via preventiva, lo ricordiamo, è chiuso per maltempo il cimitero del Verano fino a lunedì 18 novembre, su ordinanza della sindaca Raggi, onde evitare il crollo di esemplari arboreei classificati come pericolanti negli scorsi giorni. Ancora, scorrendo il bollettino dei disagi di questa notte, su via Aurelia, tra il chilometro 14 e il 13, il vento ha tirato già un cartellone pubblicitario.

Tanto gli interventi anche sul litorale, su strade e allagate e appartamenti a Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri, Nettuno. Soccorsi questa notte anche nei comuni di Marino, Velletri, Ciampino per pali della luce sradicati dalla burrasca di vento, alberi abbattuti o rami pericolanti. Ad Albano laziale, in via dei Cappuccini, un albero è finito su un'auto con all'interno una persona, soccorsa dai Vigili del fuoco e consegnata al 118 sul posto.

Disagi alla rete dei trasporti

Per quanto riguarda i trasporti, si sono registrati questa mattina intorno alle 6 dei rallentamenti sulla metro C nella tratta Giardintti-Pantano a causa del forte vento. Una misura precauzionale imposta da Atac. Rallentata anche la ferrovia regionale Roma-Lido per la presenza di un albero sulla rete elettrica all'altezza di Ostia Antica, sempre all'alba di questa mattina. Intorno alle 9 e 30 il servizio torna alla normalità.

