Maltempo a Roma, un'altra strage di alberi: strade chiuse e auto schiacciate dai rami 

Un cimitero di rami e tronchi d'albero sulle strade, alcune impraticabili, della Capitale. Così si è svegliata la città dopo l'ennesima ondata di maltempo che questa notte ha dato lavoro senza sosta ai Vigili del fuoco. Circa 200 gli interventi sul territorio, il 70% per la rimozione di esemplari verdi sradicati dalla pioggia ma soprattutto dal forte vento. Sul lungotevere della Vittoria, un'auto è rimasta schiacciata sotto il peso di un leccio questa mattina all'alba (vedi foto in basso).

"Per fortuna non c'era nessuno, nessuno si è fatto male. Abbiamo chiamato subito i pompieri" racconta Vanessa, tra le tante a inviare alla redazione segnalazioni di disagi da maltempo. Stessa scena la ritroviamo in piazza Ragusa, tra San Giovanni e il Tuscolano. Proprio davanti all'ex deposito Atac che affaccia sul lato ovest della piazza un albero di grosse dimensioni è finito su una macchina parcheggiata, sradicato dall'asfalto fin dalle radici. La zona è ancora chiusa al traffico e gli autobus delle linee 16-85-412 sono stati deviati su via Taranto. E ancora alberi in strada su via di Donna Olimpia, anche qui con danni sulle auto parcheggiate che hanno richiesto l'intervento di agenti della polizia Locale in ausilio ai vigili del fuoco.

Mappando la città, ci imbattiamo in rami anche sulle strade del centro storico, vedi sulla Salita di Sant'Onofrio che porta all'ospedale Bambin Gesù, in via di Donna Olimpia nel quartiere Monteverde, in via Vitellia e in via di Casal Selce, in via della Muratella, sempre nello stesso quadrante tra municipio XII e municipio XIII. Poi ai Castelli, un albero è finito su una macchina ad Albano, all'interno una persona, subito soccorsa dal 118.

In vista del maltempo di queste ore, la sindaca Virginia Raggi ha dato disposizione con un'apposita ordinanza di chiudere il cimitero del Verano fino a domani, lunedì 18 novembre. Durante le ultime forti pioggia della settimana, si erano registrate cadute di alberi con danni anche alle lapidi presenti. Poi una serie di sopralluoghi dei tecnici di Ama hanno rilevato cinque esemplari in particolare a rischio crollo. Da qui la chiusura immediata, non senza polemiche.