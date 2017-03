Malore per undici adolescenti in gita scolastica: ambulanze in Campidoglio

Un'intossicazione alimentare, vomito, malori, qualche svenimento e undici ragazzini in ospedale. Gita scolastica da dimenticare per una scolaresca di una scuola media di Avellino, a Roma per visitare i monumenti della Capitale. Nella giornata di ieri, mentre il gruppo era in visita in Campidoglio, undici ragazzini, tra i 13 e 14 anni, hanno accusato terribili malori. In particolare tra la terrazza e i giardini Caffarelli in undici hanno iniziato a vomitare. Qualcuno si è sentito male a tal punto da svenire. Immediato l'intervento dei vigili della sezione Arce Capitolina, la polizia locale in servizio in Campidoglio.

A palazzo Senatorio alle 15.30 sono accorse quattro ambulanze che hanno soccorso gli adolescenti trasportandoli in tre ospedali, il Bambin Gesù, l'Umberto I e il San Camillo. Con loro i due accompagnatori, ma nessun genitore. Accanto ai piccoli, spaventati e sotto choc ma per fortuna non in gravi condizioni, gli agenti della polizia locale che hanno assistito e tranquillizzato i ragazzini per tutta la notte. In mattinata in dieci sono stati dimessi. Solo uno è ancora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non preoccupano.

Cosa ha provocato l'intossicazione alimentare resta un mistero. Disposte immediatamente delle verifiche presso l'hotel che ospitava la scolaresca. Qui sono stati consumati due pasti, la cena della sera del 21 marzo e la colazione il 22 mattina. Secondo le testimonianze un ragazzo già in mattinata si era sentito poco bene, proseguendo comunque le escursioni previste. Tra le ipotesi anche quella che a provocare il malore sia stato un pranzo a sacco che alcuni dei ragazzi avevano consumato da poco.