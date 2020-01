Accusa malore nel traffico della Pontina: trasportato in ospedale con l'eliambulanza

Bloccato in auto nel traffico della via Pontina ha accusato un malore per poi essere trasportato in ospedale con l'elisoccorso. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio all'altezza del chilometro 36 della SR148, nel tratto di strada che attraversa il territorio di Ardea.

A sentirsi male mentre era alla guida della propria auto un 57enne di Aprilia, bloccato sulla strada che collega Roma a Latina a causa di un camion in panne che impediva la normale circolazione stradale.

Apparso da subito in condizioni gravi il personale del 118 è dovuto intervenire mediante l'eliambulanza che ha poi trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma.