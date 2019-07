Malore a bordo del treno: passeggero portato in ospedale, ritardi sulla linea fino a 60 minuti

Ha avuto un malore per poi essere trasportato in ospedale. Ad essere soccorso dal capotreno e dal personale del 118 un uomo di 68 anni, passeggero su un treno della linea Roma-Cassino. L'intervento dei soccorritori intorno alle 7:40 di venerdì 19 luglio mentre il convoglio era fermo alla stazione di Valmontone.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario interrompere temporaneamente i treni della linea regionale. Trasportato il 68enne all'ospedale di Colleferro in codice giallo, la linea ferroviaria ha ripreso la circolazione a partire dalle 8:20 circa.

Come informa Rfi, "i convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti".