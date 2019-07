Troppo caldo su bus e metro: in undici giorni 15 passeggeri in ospedale per malori

Quindici passeggeri di bus e metro di Roma sono finiti in ospedale a causa del troppo caldo sui mezzi pubblici. Con l'arrivo dell'estate gli interventi del personale medico del 118 che, grazie al lavoro di coordinamento con la sala operativa e con il Numero Unico per le Emergenze, soccorre donne e uomini che subiscono traumi o i così detti "malori" sui mezzi pubblici e nelle banchina delle metro, sono ormai quotidiani.

Secondo i dati forniti dall'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 a RomaToday, emerge come gli interventi per "malori" siano all'ordine del giorno. Azioni che, spiega l'azienda, riguardano "perdita di coscienza, gastralgia, vertigini, mal di schiena, stato ansioso, artralgia, difficoltà respiratoria, cefalea, astenia, nausea" o altro sintomi simili.

Troppo caldo su autobus e metropolitane di Roma

La causa? Non è da escludere che il caldo eccessivo di questi giorni possa incidere come testimonia anche Michele Frullo sindacalista dell'Usb che al nostro quotidiano sottolinea: "Sia in Atac che in RomaTpl stiamo portando avanti una battaglia, lunga, per migliorare le condizioni sui mezzi pubblici, che siano di superficie e non. L'ultimo sciopero di giugno puntava proprio su questo. Le temperature sui bus e in metro sono troppo alte ne va della sicurezza e della salute dei passeggeri e dei conducenti".

Claudio De Francesco, segretario della Faisa Sicel, aggiunge: "Ormai ogni anno quando arriva il caldo ci risiamo , cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa ossia nessuno fa niente per la tutela della salute sia dei lavoratori nonché dei cittadini".

Aria condizionata a singhiozzo sui mezzi Atac

La situazione è nota. Secondo un report di Atac ci sono circa 200 guasti al giorno sui bus, il 15% dei mezzi è un forno. Non solo, dopo le 18, in alcuni casi, gli autisti sono "costretti" a circolare anche senza aria condizionata.

E mentre gli autobus continuano a prendere fuoco, anche nelle metropolitane il clima è infernale. Sulla linea B, chi ha la sfortuna di salire su mezzi vecchi, nei vagoni non farà fatica a notare sempre più persone che, ventaglio alla mano, cercano un autonomo refrigerio.

Secondo i dati forniti dal 118, seppur lieve, c'è un aumento di interventi per "malori": 15 nei primi undici giorni di luglio 2019, contro i 12 dell'anno precedente. Dati simili nel mese di giugno: 32 "malori" nel 2019, 28 l'anno prima.

Dati che non contano se un paziente ha chiamato per ricevere un soccorso fornendo solamente la via e non specificando di trovarsi a bordo di un bus o in una stazione metro, così come non sono stati conteggiati gli interventi legati a patologie psichiatriche, abuso alcolico e/o di droghe, risse e aggressioni. Fatti di cronaca, questi ultimi, per i quali c'è una casistica a parte.

Quanti sono gli interventi del 118 su bus e metro in estate?

Oltre i "malori" ai passeggeri c'è anche il tema riguardante i "traumi", ossia quei soccorsi legati a cadute accidentali, contusioni, ferite e distorsioni avvenuti sul mezzo pubblico, sulle scale mobili, all'interno delle stazioni, oppure nello scendere/salire su bus e metro.

Anche in questo caso i numeri sono chiari: una media di (almeno) un intervento al giorno, nei 41 giorni tra giugno e luglio (fino all'undici ndr) del 2018 i soccorsi sono stati 44, 39 nell'arco dello stesso periodo ma del 2019.