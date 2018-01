Malore al liceo Russell: studentessa torna a scuola dopo l'abuso di alcol

La studentessa di 15 anni, che ha accusato un malore al Liceo Russell dopo un abuso di alcol, sta bene ed oggi alle 8 è tornata regolarmente a scuola, accompagnata dai genitori che sono stati convocati dalla preside. Ad annunciarlo è Gildo De Angelis, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.



La 15enne ha bevuto vodka durante le ore della settimana della didattica alternativa. L'iniziativa di autogestione, autorizzata dalla scuola, è stata sospesa dalla preside. Domani intanto si svolgerà un'assemblea d'istituto di tre ore per discutere di quanto avvenuto ieri La decisione è stata presa dalla preside dell'istituto, Anna Maria Aglirà, che oggi ha evitato di incontrare giornalisti e reporter in attesa dell'assemblea di domani.

La stigmatizzazione dell'accaduto sembra essere unanime: "Una cosa del genere - ha spiegato una studentessa all'agenzia Dire - nella nostra scuola non era mai successa, forse in altri istituti, ma non qui. Se la ragazza avesse bevuto senza arrivare a questo livello sarebbe stato comunque sbagliato, ma sarebbe passata più inosservata ma così è stata una cosa molto grave"