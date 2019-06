Caldo: malore per 2 escursionisti, salvati

Erano partiti per un'escursione in solitaria sui Monti Lepini ma a causa del forte caldo e delle alte temperature hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a ripercorrere il sentiero che li avrebbe riportati alla loro auto.

Una brutta avventura quella capitata a due uomini romani, di 59 e 52 anni, che sono stati rintracciati, dopo 6 ore di ricerche, dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro unitamente al personale della Protezione civile di Carpineto Romano e a tre squadre del Soccorso Alpino di Roma, Frosinone e Collepardo.

Gli amatori escursionisti, partiti dalla piana della Faggetta, verso le ore 17 sono arrivati sul Monte Semprevisa - nel territorio di Carpineto Romano - e, presi dal caldo afoso e dai crampi, hanno perso l’orientamento e contattato un parente richiedendo aiuto. Dopo la chiamata pervenuta presso la centrale operativa di Compagnia Carabinieri di Colleferro, i militari hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. A sorvolare l’area per le ricerche anche un elicottero del 118 sino al calar del sole.

I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano, grazie alla conoscenza dell’area dei Monti Lepini, alle successive ore 23, sono riusciti a intuire la posizione in cui si trovavano consentendo un rapido intervento da parte del Soccorso Alpino e dei sanitari del 118.

Impauriti e stremati, ma fortunatamente incolumi, gli escursionisti sono stati trasportati alla Stazione dei Carabinieri e, in nottata, accompagnati alla loro autovettura.