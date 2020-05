Colto da malore nel negozio chiuso dall'interno, salvato commerciante 87enne

A terra privo di sensi dopo essere stato colto da un malore all'interno del suo negozio chiuso dall'interno. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì in Centro Storico.

L'intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro, (ex Trevi), in via dei Condotti, per prestare aiuto ad un negoziante colto da malore e rimasto bloccato, in quanto privo di sensi, all'interno del suo esercizio durante l'orario di chiusura. Grazie alla tempestiva azione degli agenti, l'uomo è stato soccorso e affidato alle cure del personale medico.

La pattuglia, durante un servizio di controllo nella zona, notando alcune persone davanti a un negozio di borse e accessori, si è fermata per verificare cosa stesse accadendo.

Una donna, in forte stato di agitazione, ha rifeto ai 'caschi bianchi' che il padre di 87 anni, proprietario dell'esercizio, poteva essersi sentito male e che era impossibilitata ad entrare nei locali in quanto chiusi dall'interno.

L'uomo, infatti, era da più di un'ora che non rispondeva al telefono alla figlia che, conoscendo le gravi patologie di cui era affetto, temeva fosse accaduto il peggio.

Gli agenti, dopo aver provveduto a tranquillizzare la signora visibilmente spaventata, si sono attivati immediatamente per poter accedere all'interno del negozio. Unitamente ai vigili del fuoco, sopraggiunti poco dopo, sono riusciti ad entrare e scorgere l'ottantasettenne steso a terra privo di sensi.

L'anziano, affidato alle cure mediche del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove, nelle ore successive, ha ripreso conoscenza. La pattuglia, rimasta in costante contatto con la figlia per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute, in serata ha potuto apprendere con sollievo che il padre era fuori pericolo.