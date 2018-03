Beve acqua al bar del centro commerciale e si sente male, grave un 54enne

Si trova in terapia intensiva all'ospedale San Giovanni Addolorata dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua in un bar di un centro commerciale. Ad essere trasportato d'urgenza al Policlinico Casilino prima, ed al nosocomio di via dell'Amba Aradam poi, un uomo di 54 anni, originario della Campania, ma residente a Roma da anni. I fatti intorno alle 17:00 di sabato 4 marzo quando l'uomo, che lavora nella zona del Tuscolano, è andato a prendere un caffè ed un bicchiere d'acqua con una collega in un bar di Cinecittà 2.

Malore dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua

Un vero e proprio giallo quello che ha portato al malore del 54enne. Secondo quanto riferito dal nipote dell'uomo a RomaToday, lo zio si trova ora in ospedale dove è stato sottoposto a delle tac che avrebbero evidenziato tre ulcere al penultimo stadio con una possibile perforazione dello stomaco. A chiamare i soccorsi una guardia giurata in servizio di vigilanza al centro commerciale di viale Palmiro Togliatti. Preso in cura dall'ambulanza del 118 il 54enne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Casilino, poi il trasferimento al San Giovanni. Illesa la collega che stava prendendo il caffè al bar con l'uomo, accortasi del sapore strano del liquido contenuto nel bicchiere prima di ingerirlo.

Ipotesi investigative

Sul caso indagano gli agenti di polizia intervenuti al Policlinico Casilino dopo la chiamata da parte dei medici del pronto soccorso del nosocomio di Torre Maura. Secondo quanto riferisce il nipote, lo zio avrebbe bevuto un bicchiere d'acqua versato da una bottiglia con etichetta. Poi il malore e il trasporto d'urgenza al pronto soccorso. Resta da accertare cosa sia il liquido bevuto dal 54enne, e soprattutto come possa essere finito in una bottiglia d'acqua. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi.