Blitz a Magliana: vivevano in quindici in un appartamento

Viveano in quindici dentro un appartamento a Magliana, ammassati tra i materassi e le scarse condizioni igieniche. Questo è il quadro di un'operazione condotta dal XI gruppo Marconi della Polizia Locale che questa mattina ha controllato quattro abitazioni in zona.



Al loro interno sono state identificate in totale 30 persone di nazionalità moldava, rumena e bengalese. Gli abitanti risultavano in alcuni casi residenti regolari, in altri sconosciuti all'anagrafe, e dormivano stipati dentro camere che avevano anche quattro letti l’una.



Gli agenti hanno trovato un minore in uno di questi alloggi, in stanza con 3 uomini. Per il ragazzo, che viveva con una donna di nazionalità moldava dell'età di 45 anni, è stato necessario far intervenire i servizi sociali. Il 13enne risultava vivere in Italia da più di un anno e non aveva mai frequentato alcun istituto scolastico.



Al termine i non aventi diritto sono stati allontanati. Ulteriori accertamenti sono in corso per rintracciare i genitori del giovane.



Questa attività si inserisce in una serie di verifiche sulla compravendita dei posti letto e sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza. False attestazioni sono utili per l’ottenimento dei permessi di soggiorno, oltre a facilitare l’irreperibilità e altri illeciti.