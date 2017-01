Al Circo Massimo spunta il vigile Magalli

Magalli vigile urbano. Non una novità, non una sorpresa vedere il conduttore in divisa da pizzardone. Ai tempi di Vetroni, l'allora sindaco esaudì un desiderio del conduttore facendogli dirigere il traffico in divisa nel giorno del suo compleanno. E' capitato poi nel 2014 quando per la canonizzazione dei due papi aiutò i suoi "colleghi" a sbrogliare il traffico. E' successo ieri quando al Circo Massimo è spuntato lui, sorprendendo anche la sindaca. E' lui stesso a raccontare postando una foto su facebook e rispondendo ad un lettore: "Ero solo di servizio al Circo Massimo quando la Raggi è passata, si è stupita di trovarmi lì ed abbiamo fatto una foto. E mi ha fatto piacere farla".

Nel 2014 raccontò: "Io per sette anni ho lavorato con il II gruppo come vigile ausiliario, una notte sì e due no. Facevo già l'autore televisivo e quando cominciai ad andare in video come presentatore, devo dire che avevo difficoltà a continuare a lavorare in strada perché mi riconoscevano".