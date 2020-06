La Mafia sul litorale sud di Roma, arrivano le prime condanne per il clan Fragalà

Arrivano le condanne per una parte del clan Fragalà, disarticolato in un'operazione condotta dai Carabinieri nel giugno 2019. Il Gup del Tribunale di Roma Claudio Carini, al termine del processo, con giudizio abbreviato, ha emesso 6 condanne: quattordici anni di carcere con annesso riconoscimento del 416 bis a Vincenzo D'Angelo; dieci anni per Emidio Coppola; otto anni e quattro mesi con il 416 bis per Renato Islami, sette anni e quattro mesi con il 416 bis a Francesco Loria, sette anni sempre con il 416 bis a Enrik Memaj e sette anni per Manolo Mazzoni. Per altra, più ampia parte degli imputati, è in corso, innanzi al Tribunale di Velletri, il giudizio dibattimentale.

Un'associazione a delinquere di stampo mafioso operativa tra Roma e Catania e dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Erano il terrore del litorale romano, in particolare nel tratto a sud di Ostia, tra Pomezia, Ardea e Torvaianica, dove erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti e all'estorsione.

In particolare D'Angelo nello specifico svolgeva il ruolo di factotum del reggente dell’organizzazione mafiosa, "concorrendo", si legge nella sentenza "in prima persona nella consumazione dei reati di estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e di raccordo con la mafia catanese". Per Renato Islami, altro condannato al 416 bis, riconosciuta la condanna "poiché importava, trasportava e vendeva sostanza stupefacente tipo marijuana con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa".

L'operazione Equilibri aveva accertato come, con attentati dinamitardi e minacce, ma anche sequestri di persona e pesanti intimidazioni, oltre che estorsioni e traffico di sostanze stupefacante, come la mafia avesse allungato i suoi tentacoli nell'area metropolitana romana, in particolare nei Comuni di Ardea, Pomezia e Torvaianica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il clan aveva determinato un pesante clima di intimidazione ai danni di commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentanti dinamitardi e minacce.

Disvelato anche un consistente traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, importate dalla Colombia e dalla Spagna grazie ad alleanze con gruppi criminali camorristici e siciliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.