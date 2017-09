Barricati in casa per sfuggire alle violenze del figlio, 56enne in manette

Dopo le numerose violenze e minacce subite madre e fratello, hanno preferito chiudersi in casa e aspettare l’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti. E’ accaduto a Primavalle. Qui un uomo di 56 anni, non avendo ottenuto dall’ anziana madre i soldi per le sigarette, è uscito da casa infuriato, dopo aver minacciato lei ed il fratello. Poi, non riuscendo a rientrare, ha iniziato a sferrare calci e pugni alla porta.

Barricati in casa a Primavalle

Gli agenti, intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni ricevute, lo hanno bloccato mentre cercava di dileguarsi. Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto dentro il borsello. Accompagnato presso il commissariato Primavalle, al termine degli accertamenti di rito, il romano di 56 anni, è stato associato presso il carcere di Regina Coeli.

Arrestato figlio violento

Dovrà rispondere di fronte all’autorità giudiziaria del reato di maltrattamenti in famiglia e di porto di coltello di genere proibito