Spaccio a gestione familiare: in manette madre e figlio, sequestrati 2 chili di hashish e 50 dosi di cocaina

Spaccio a gestione familiare a Finocchio. A gestire la vendita di 'fumo' e 'polvere bianca', madre e figlio, cittadini romani di 57 e 25 anni. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno controllato la loro abitazione, in via Villarosa, dove il giovane è già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, rinvenendo in una scatola, all’interno di un mobile della camera da letto, 16 panetti di hashish del peso complessivo di 1,8 chili, oltre 50 dosi di cocaina e 2.800 euro, ritenuto provento dello spaccio. Trovati anche 2 bilancini di precisione e materiale per il taglio e confezionamento in dosi. I due sono stati portati in carcere a Regina Coeli.

Gli arresti nell'ambito di un servizio mirato al contrasto di ogni tipo di illegalità attuati nell'area della periferia est della Capitale dai carabinieri delle locali stazioni. Dieci le persone arrestate, comprese madre e figlio.

In carcere a Rebibbia, sono finite altre 3 persone, due uomini romani, di 36 e 39 anni, e un cittadino eritreo di 34 anni, arrestati in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’Autorità Giudiziaria di Roma.

I Carabinieri hanno anche notificato, ad altrettante persone, 4 ordini di esecuzione di pena detentiva agli arresti domiciliari e una di applicazione della misura della prescrizione di stare in casa, emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, a carico di un 17enne romano per reati inerenti gli stupefacenti.

Nel corso delle attività, i Carabinieri delle Stazioni di Tor Bella Monaca e Tor Vergata hanno denunciato a piede libero due studenti, un 18enne originario della Costa d’Avorio e un 22enne di Viterbo, trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish.

Altri 3 giovani, 18enni, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.