Coltivavano e spacciavano marijuana: odore d'arresto per madre e figlio

Un forte odore: sarebbe stato questo ad insospettire i carabinieri della Stazione di Roma Casalotti che, seguendo la "scia" avvertita in via Moncalieri, sono arrivati a perquisire un'abitazione. All'interno sono stati sorpresi una madre e suo figlio, 62 e 24 anni, entrambi romani: coltivavano, con fini di spaccio, cinque piante di marijuana, in parte già recise per la lavorazione.

In diverse stanze, inoltre, sono state recuperate decine di dosi, già confezionate e pronte alla vendita. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre madre e figlio sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.