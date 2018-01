Casalotti: machete e coltelli modificati, ecco cosa nascondeva in casa un operaio

Nascondeva in casa armi e machete. Un romano di 45 anni, operaio di professione e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. L'uomo era stato fermato nel corso di mirati controlli e trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Successivamente, i militari hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’'uomo dove hanno rinvenuto 100 grammi di hashish, nascosti in un mobiletto della cucina, altre dosi già suddivise in dosi riposte in un barattolo, nonché 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti numerosi coltelli di grosse dimensioni, alcuni dei quali modificati dall'uomo in modo da alterarne le caratteristiche costruttive, ed un machete. Tutto il materiale e la droga rinvenuti sono stati sequestrati. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.