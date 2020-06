"Ma avete capito a chi state arrestà?": minacce, calci e sputi per evitare le manette

"Ma avete capito a chi state arrestà?" Questa la minaccia che un 25enne ha rivolto agli agenti della Polizia di Stato che lo hanno sorpreso a rubare uno scooter.

La scorsa notte, 2 pattuglie dei commissariati Esposizione e Castro Pretorio, passando su via Cavour, hanno notato un ragazzo che armeggiava su un motorino parcheggiato. Quando i poliziotti si sono avvicinati, il 25enne era riuscito a far partire il mezzo ed ha provato a fuggire.

Una delle due volanti, intuendo le intenzioni del sospettato, si era posizionata dietro lo scooter impedendo così di fatto la fuga dello stesso.

Il 25enne, per cercare di evitare l’arresto, ha iniziato a colpire con calci e sputi l’auto della polizia. Il giovane, già noto alle Forze di Polizia, è stato condotto in commissariato in stato di arresto e questa mattina verrà presentato nella aule di piazzale Clodio. Lo scooter, palesemente danneggiato nella parte elettrica dell’accensione, è stato affidato al proprietario.