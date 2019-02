VIDEO | Branco di lupi sbrana maiale d'allevamento. Cresce la paura tra gli allevatori

Non bastavano le mucche ed i tori inselvatichiti in giro per il paese ora sono arrivati anche i branchi di lupi affamati che sul Monte Semprevisa sbranato i maiali di allevamento Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

La città di Carpineto Romano, estremo sud della provincia romana ai confini con la Ciociaria e la provincia di Latina da qualche giorno ha questo nuovo problema da affrontare. O meglio sono gli allevatori ad avere questo problema in quanto questi lupi da settimane si muovono in branchi e stanno facendo razzia di ovini e suini che trovano nella loro strada.

Il video, girato da un allevatore, ha immortalato il momento in cui i tre lupi uccidono e si portano via un grosso maiale nero di allevamento.