Ostia: domenica lungomare chiuso, c'è gara di Duathlon

Lungomare di Ostia chiuso domenica 5 marzo, autobus deviati e divieti di sosta. E' quanto deciso dalla Polizia Locale di Roma Capitale per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione di Duathlon con la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da tutta la penisola.

In vista dei prossimi Campionati Italiani previsti tra 2 settimane a Riccione, saranno presenti ad Ostia i migliori rappresentati della specialità nelle categorie giovanili e master che si daranno "battaglia" per affinare lo stato di forma sulle strade del Litorale. Il baricentro della manifestazione sarà localizzato su Piazzale dei Ravennati - Pontile di Ostia.

Nell'ambito della manifestazione sono previste: una gara su distanza Super Sprint dedicata alle categorie giovanili con partenza alle ore 10:00 valida come titolo Assoluto Regionale, ed una gara su distanza Sprint dedicata a Senior e Master valida come rank nazionale con partenza alle ore 11:30.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione tutta è prevista la chiusura totale del Lungomare con divieto assoluto di sosta, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 nel tratto urbano ricompreso tra Largo delle Sirene e l'impianto semaforico di Via dei Pescatori (altezza Stabilimento Lega Navale), impianto che rimarrà funzionante ed in esercizio per consentire la percorrenza da e verso il centro di Ostia attraverso Via dei Pescatori.

Si invita la cittadinanza al pieno rispetto delle ordinanze di traffico predisposte dal Comando di Polizia Municipale. Saranno consentiti tutti gli spostamenti sulle arterie complanari interne (Via delle Quinqueremi - Viale della Pineta di Ostia - Corso Duca di Genova) in direzione Ostia Ponente, mentre in direzione Ostia Levante-Colombo il traffico sarà consentito da Via Mar dei Coralli - Via dei Pescatori. Le linee Atac normalmente in esercizio sulle aree interessate dalla manifestazione saranno soppresse e/o deviate nell'orario di svolgimento della manifestazione stessa. La riapertura completa del lungomare è prevista dalle ore 13:30.