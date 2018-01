Quartaccio: Luigi Sansone scomparso da casa, l'appello dei familiari

E' sparito dalla sua abitazione del Quartaccio da domenica 7 gennaio. Ore d'ansia per i familiari di Luigi Sansone, di cui si sono perse le tracce. L'uomo di 78 anni, è uscito dall'appartamento di via Gustave Flaubert alle 12:00 di ieri senza fare ritorno a casa. Col telefono cellulare spento, i familiari dell'anziano hanno fatto denuncia di scomparsa in polizia.

Scomparso Luigi Sansone

In ansia per il proprio caro, la moglie del figlio di Luigi Sansone, Rossella Veloci, ha lanciato un appello sui social network per avere notizie sull'uomo. "Soffre di diabete - l'appello della donna tramite RomaToday -. Solitamente si accompagna con un bastone, era vestito con una giacca marrone e dei jeans. E' una persona molto tranquilla". Chiunque abbia informazioni su Luigi Sansone può contattare il seguente numero di telefono: 3383558809