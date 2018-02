Carabiniere spara alla moglie: Luigi Capasso non voleva separarsi dalla donna

Si chiama Luigi Capasso l'appuntato dei carabinieri che ha sparato a sua moglie e si è barricato in casa con le due figlie, a Cisterna di Latina. Quarantaquattro anni, di Napoli, l'uomo si trova ancora nell'appartamento in località "Collina dei Pini", circondato dalle forze dell'ordine che stanno provando a convincerlo a lasciare andare le figlie. La donna, la 39enne Antonietta Gargiulo, operaia alla Findus di Cisterna, è in condizioni disperate al San Camillo di Roma. È stata colpita tre volte, allo zigomo, al petto ed all'addome con la pistola d'ordinanza del militare

Carabiniere spara alla moglie a Latina

Una coppia il cui amore era finito, cosa che il carabiniere - in servizio a Velletri - pare non avesse accettato. Stamane si sarebbe presentato a casa della 39enne e da lì sarebbe iniziata una lite poi sfociata nel fatto di sangue.

Chi è il carabiniere che ha sparato alla moglie

Difficile ricotruire una vicenda da quanto mostrato sui social dai protagonisti, o leggere tra le righe cosa stessero davvero vivendo. Sulla sua pagina Facebook il carabiniere lascia trasparire una vita tranquilla, di viaggi e giornate al ristorante. C'è anche qualche momento più cupo, ed una frase, in particolare, postata alcuni giorni fa: "A volte ti prende la voglia di diventare cattivo, ma purtroppo lo dici e non lo fai, per il semplice motivo che cattivi ci si nasce"

Le trattative con l'uomo

Sul posto è arrivata un'amica di famiglia ed il parroco di una parrocchia vicina. Per precauzione è stato staccato il gas in tutta la palazzina. Proseguono le difficili trattative delle forze dell'ordine per ottenere il rilascio delle bambine e la consegna dell'uomo.