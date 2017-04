Pensionato scomparso a Palestrina, l'appello dei familiari

Ore di apprensione per i familiari di Luigi Aguzzi, un pensionato di 76 anni scomparso da Palestrina il 12 aprile. L'uomo che vive con la moglie, il figlio e la nuora, la mattina di mercoledì era andato a fare la spesa a bordo della sua auto, una Renault Clio grigia metallizzata targata BA066GN, e non ha più fatto ritorno.

Ha con sé il portafogli e i documenti ma non il cellulare, che ha lasciato a casa. Potrebbe avere avuto un vuoto di memoria. Non ha con sé i medicinali per la sua terapia quotidiana.

Secondo la denuncia dei familiari Luigi Aguzzi, che ha capelli grigi e occhi castani, era vestito con una maglia polo maniche lunghe a strisce orizzontali di colore grigio e verde, pantaloni taglio classico di colore beige e mocassini neri.

I familiari di Luigi Aguzzi hanno lanciato anche un appello sulla trasmissione 'Chi l'ha visto?'.