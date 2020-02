E' morto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia e vice presidente della Roma di Dino Viola

E' morto a 81 anni Luciano Gaucci, imprenditore, dirigente e presidente. Fece una esperienza come vicepresidente della Roma durante la gestione di Dino Viola, e poi patron del Perugia in prima persona.

Come imprenditore, ha fondato e posseduto una ditta di pulizie a Roma, La Milanese, una ditta di abbigliamento sportivo, la Galex, e una rinomata scuderia ippica nella quale crebbe Tony Bin, un famoso cavallo che, acquistato per appena 12 milioni di lire quando era solo un puledro riuscì a vincere corse per circa 3 miliardi di lire e fu infine rivenduto alla cifra record di 7 miliardi di lire.