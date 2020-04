Luciana Martinelli scomparsa: trovata l'auto della ventisettenne romana

E' stata trovata l’auto di Luciana Marchetti. Grazie alla segnalazione d’un telespettatore, è stato possibile rintracciare la vettura. Come mostrato dalle telecamere di “Chi l’ha visto” è stata lasciata davanti su lungotevere Flaminio.

Il luogo del ritrovamento

La vettura, una Volkswagen Up nera con i sedili in pelle rossa, era parcheggiata a poca distanza dall’ingresso del Circolo Canottieri Aniene. A pochi metri, come sottolineato dalla trasmissione di Rai Tre, è anche presenta una videocamere di sorveglianza. La speranza è che abbia ripreso la giovane nel momento in cui ha lasciato l’auto.

La scomparsa

Luciana Marchetti ha fatto perdere le proprie tracce nella serata tra venerdì 3 e sabato 4 aprile . Per allontanarsi dall’abitazione con cui viveva insieme alla sorella ed i suoi due cani, la ventisettenne aveva preso la Volkswagen che è appena stata individuata. Le chiavi si trovano all’interno, abbandonate sul sedile posteriore.

L'ipotesi della madre

La giovane, residente nella zona di Pietralata, è alta un metro e sessanta, ha i capelli rossi e gli occhi verdi. E’ un’insegnante di lingue per bambini ed una delle scuole in cui svolgeva la propria attività si trova a poca distanza dal luogo dove è stata parcheggiata, per l’ultima volta, la sua vettura. Per questo la madre, che in diretta su “Chi l’ha visto” ha spiegato di aver già perlustrato la zona in cerca di Luciana, ritiene che sia stata posteggiata lì nel corso delle ultime ore.

