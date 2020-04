Luciana Martinelli: dopo 12 giorni resta un giallo la scomparsa della 27enne

Quasi due settimane ed ancora nessuna notizia. Resta un giallo la scomparsa di Luciana Martinelli, la 27enne sparita dalla sua abitazione di Pietralata lo scorso 4 di ottobre. Nonostante i numerosi appelli dei familiari e la mobilitazione sui social dei cittadini preoccupati per la giovane di origini ciociare, della ragazza ancora non si hanno tracce.

Insegnante di lingue per bambini, residente nel quadrante nord est della Capitale con la sorella, Luciana Martinelli è sparita la notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile dopo essere uscita di casa con la sua auto, una Volkswagen Up nera. Di lei, da quel momento, non si sono più avute notizie, senza telefono cellulare, lasciato in casa a Pietralata, l’ultimo avvistamento è stato fatto da un uomo a cui la donna aveva chiesto aiuto dopo essere rimasta in panne con l’auto.

“Mi ha chiesto i cavi della batteria, gli ho detto che non li avevo”, le parole dell’uomo ai microfoni di Chi l’ha visto? che nell’ultima puntata è tornata a parlare del caso di Luciana Martinelli.

Unico traccia della donna la sua Volkswagen Up, trovata in sosta sul lungotevere Flaminio, a poca distanza dall’ingresso del Circolo Canottieri Aniene lo scorso 8 aprile. Da allora più niente, nonostante la mobilitazione di migliaia di residenti che proseguono a postare la foto della ragazza sulle proprie pagine Facebook.

Proprio alla trasmissione della Rai Mamma Gianna e papà Luigi insieme alla sorella maggiore Orietta hanno lanciano un nuovo appello: "Luciana è alta 160 circa, ha i capelli rossi e gli occhi verdi. Chiunque la veda o abbia sue notizie contatti immediatamente le forze dell'ordine. Torna a casa Luciana, o almeno facci sapere che stai bene e che sei viva”.