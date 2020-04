Luciana Martinelli: l'autopsia, la borsa e l'ultimo messaggio ricevuto. Cosa sappiamo e cosa no della 27enne trovata morta

Com'è morta Luciana Martinelli, la giovane insegnante di inglese di 27 anni scomparsa a Roma all'alba del 4 aprile scorso e rinvenuta cadavere il 19 aprile nelle acque del Tevere? Dov'è la borsa di Luciana? L'ha presa qualcuno oppure è stata trascinata dalla corrente del fiume? E, soprattutto, Luciana è stata spinta in acqua oppure ha deciso volontariamente di gettarsi nel Tevere?

Domande alle quali la famiglia della 27enne vuole avere risposte chiare. Luciana Martinelli, secondo l'esame dell'autopsia, è morta il 4 aprile, il giorno della sua scomparsa. Il corpo, secondo il medico legale, non aveva segni di violenza ma questo non esclude che Luciana possa aver conosciuto qualche sbandato che vive sulle banchine del Tevere, proprio a poca distanza da dove era stata ritrovata parcheggiata la sua macchina.

All'appello, infatti, al momento mancherebbero alcuni effetti personali e, appunto, la sua borsa. Di certo c'è che dal giorno della sua scomparsa gli appelli e le ricerche sono continuate senza sosta.

La trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?' ha seguito il caso e nel programma condotto da Federica Sciarelli, andato in onda su Rai 3 mercoledì 22 aprile, sono stati ripercorsi i 16 giorni di ricerche da quando è uscita di casa facendo perdere le sue tracce, al giorno della tragica scoperta.

Un lasso di tempo in cui numerose sono state le segnalazioni di persone che avrebbero visto o parlato con l'insegnante, tra queste quella dell'uomo a cui Luciana avrebbe chiesto i cavi per rimettere in moto la propria auto, una Volkswagen Up, trovata parcheggiata il 9 aprile nei pressi della scuola dove insegnava. Auto attorno alla quale ruotano i primi interrogativi, le chiavi infatti sono state trovate nel sedile posteriore. Perché si trovavano lì? La vettura si è chiusa automaticamente?

E poi c'è l'ultimo messaggio che Luciana ha scritto a un suo amico prima di scomparire da casa, lo scorso 4 aprile. A raccontarlo, alla trasmissione Rai, è lo stesso amico della maestra che insegnava al Flaminio, che riceve un messaggio all'1.28 di notte. Poche parole: "Ci sei? Sei sveglio?". Ma il ragazzo dorme e non le risponde. Forse si sentiva oppressa dalla quarantena.