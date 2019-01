Lotteria Italia, biglietti vincenti: l'estrazione. A Roma e provincia 14 premi di seconda categoria

La Campania sbanca la Lotteria Italia. Vanno infatti in provincia di Salerno e Napoli e provincia i primi tre premi. In particolare è Sala Consilina a festeggiare con 5 milioni di euro. L'estrazione, avvenuta presso la sede dei Monopoli di Stato, ha vissuto gli abbinamenti decisivi durante la trasmissione di RaiUno I soliti Ignoti, condotta da Amadeus. In particolare la matrice vincente, G 154304, era abbinata a Riccardo Rossi. Ancora una volta è una stazione di servizio a festeggiare: il tagliando vincente è stato infatti venduto presso un autogrill sulla Salerno Reggio Calabria. Oltre alla Campania festeggiano anche il Piemonte, quarto premio, e l'Umbria. Per Roma e provincia nulla di fatto per i premi di prima categoria. Quattordici invece i tagliandi venduti tra la Capitale e la sua provincia per quanto riguarda la seconda categoria.

PRIMA CATEGORIA

Serie e numero Venduto a



1° premio G 154304 Sala Consilina (SA) – A03 SA-RC 5.000.000

2° premio E 449246 Napoli – Piazza Principe Umberto 2.500.000

3° premio E 265607 Pompei (NA) – Via Roma 59 1.500.000

4° premio P 386971 Torino – Corso Traiano 158 1.000.000

5° premio --- F 075026 Fabro (Terni) – A1 MI-NA 500.000

Estratti anche i 50 biglietti di seconda categoria. Potete consultarli a questo link

Biglietti venduti nelle aree di servizio

Le aree di servizio si confermano isole fortunate. Nelle ultime dieci edizioni (esclusa l'attuale), i premi vinti nelle aree di sosta hanno infatti regalato complessivamente 32,5 milioni, considerando solo i premi di fascia più alta. Stavolta, riferisce Agipronews, due biglietti vincenti su cinque di prima categoria sono stati venduti in autostrada: uno nell'area di servizio di Fabro (Terni) sulla A1, dove già tre anni fa venne venduto il biglietto poi vincitore del quinto premio da 250mila euro, l'altro a Sala Consilina, sulla Salerno-Reggio Calabria. Nel 2018, invece, fu proprio il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro a essere venduto in un'area di servizio, nell'Autogrill La Macchia Ovest di Anagni (Frosinone).

Sono 205 i premi messi in palio dalla Lotteria Italia questa sera: è quanto stabilito dal Comitato per le operazioni di estrazione. Sono cinque in totale i premi di prima categoria, come rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il primo premio vale 5 milioni di euro, il secondo premio è da 2,5 milioni, il terzo vale 1,5 milioni, il quarto è di un milione e il quinto è da 500mila euro. Sono 50 i premi di seconda categoria da 50mila euro, i 150 premi di terza categoria valgono invece 25mila euro ciascuno. Complessivamente la Lotteria Italia quest’anno distribuisce premi per oltre 16 milioni di euro.

I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

Nell'estrazione dello scorso anno della lotteria Italia la fortuna baciò Anagni, provincia di Frosinone, con la vittoria del primo premio.

C'è un dato che colpisce relativamente ai biglietti vincenti della lotteria Italia: è quello delle vincite non riscosse. E’ di 28 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi.

Lotteria Italia: tutti vogliono vincere, ma poi c'è chi non va a riscuotere

Estrazione Lotteria Italia: tutti i biglietti vincenti estratti oggi 6 gennaio 2019

L’estrazione dei biglietti vincenti verrà effettuata nella serata di oggi in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

I soliti ignoti su RaiUno: tutto sul programma

L'appuntamento con lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia nella serata dell'estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i cinque biglietti vincenti e i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti | Premi | Chi ha vinto | Elenco completo

La partita sarà giocata da un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, Loretta Goggi, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Marco Giallini, Riccardo Rossi, Frank Matano, Alessio Boni, Massimiliano Bruni, Paolo Fox, ospiti della serata, sia nel ruolo di identità da svelare sia come protagonisti di un gioco che appassionerà il pubblico.

I cinque biglietti di prima categoria verranno infatti abbinati a cinque personaggi che si sfideranno e, a seconda di come si classificheranno, determineranno l'ordine dei cinque premi. Una serata magica per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Lotteria Italia 2018-2019: i premi

Il primo premio previsto è di 5 milioni di euro. Sono 205 i premi messi in palio dalla Lotteria Italia questa sera: è quanto stabilito dal Comitato per le operazioni di estrazione. Sono cinque in totale i premi di prima categoria, come rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il secondo premio è da 2,5 milioni, il terzo vale 1,5 milioni, il quarto è di un milione e il quinto è da 500mila euro. Sono 50 i premi di seconda categoria da 50mila euro, i 150 premi di terza categoria valgono invece 25mila euro ciascuno. Complessivamente, la Lotteria Italia quest’anno, riferisce Agipronews, distribuisce premi per oltre 16 milioni di euro.

I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

Dove controllare i biglietti vincenti della lotteria italia 2018 2019

Come ricorda l'agenzia delle dogane e dei monopoli alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

Lotteria Italia 2019: quanti biglietti sono stati venduti

Quest'anno sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti con una raccolta prossima ai 35 milioni di euro e sono stati distribuiti premi giornalieri per 770.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti - Il Ritorno”. Queste vincite si possono già consultare sul sito ufficiale della Lotteria Italia, ovvero quello dei Monopoli di Stato.

Il dato è in evidente calo rispetto alla precedente edizione (-18,6%), quando furono staccati 8,6 milioni di biglietti, con un incasso totale da 43

milioni di euro. Il calo è dovuto in parte all'assenza nel tagliando del "gratta e vinci" abbinato che nelle precedenti edizioni garantiva dei premi istantanei.

I quasi 7 milioni di biglietti venduti quest'anno impallidiscono rispetto all'anno d’oro della Lotteria Italia, il 1988, quando i tagliandi acquistati dagli italiani furono 37,4 milioni di biglietti, abbinati alla trasmissione televisiva Fantastico 9 (condotta da Enrico Montesano e Anna Oxa). Il dato di quest'anno, riferisce Agipronews, tocca il punto più basso, segnato nel 2012 (trasmissione abbinata a La prova del Cuoco), con circa 6,9 milioni di tagliandi.

Lotteria Italia 2019: biglietti venduti a Roma

Anche quest'anno Roma è la città italiana dove sono stati venduti più biglietti. La diminuzione però si fa sentire anche nella Capitale: se lo scorso anno infatti sono stati 1,2 milioni i biglietti venduti, quest'anno si è scesi sotto quota 1 milione e cento, attestandosi a quota 1.095.240: -14,3%. Il Lazio, riferisce Agipronews, si conferma come prima regione per vendite, con 1,4 milioni di tagliandi (il 20,1% del totale nazionale) ma in calo del 14,8% rispetto allo scorso anno

Ecco di seguito i biglietti venduti nel Lazio.

LAZIO

LATINA 44.870

ROMA 1.095.240

RIETI 45.690

FROSINONE 153.090

VITERBO 59.230

Totale 1.398.120

Unica altra regione sopra il milione di biglietti venduti, anche per questa edizione, è la Lombardia: circa 1,2 milioni (il 16,8% del totale nazionale) il 20,2% in meno rispetto a un anno fa. Circa mezzo milione di biglietti sono stati venduti in provincia di Milano, il calo è del 18,4%. L’Emilia Romagna, con 665mila tagliandi staccati si conferma al terzo posto (-19,8% il dato regionale, con 229mila biglietti venduti a Bologna, (-19,6%), mentre fuori dal podio - per il secondo anno consecutivo - c’è la Campania (588mila biglietti, -20,8%, con Napoli a 295mila tagliandi e un crollo del 19%).

Lotteria Italia, i premi dello scorso anno

Lo scorso anno con la Lotteria Italia sono stati assegnati in totale 28,1 milioni di euro, compresi i premi giornalieri e settimanali. Nel corso delle trasmissioni televisive e con la lotteria istantanea, riporta Agipronews, sono stati assegnati premi per oltre 12 milioni di euro, ai quali si è aggiunta la massa premi finale di circa 16,1 milioni di euro relativa ai biglietti vincenti estratti nel corso dell’ultima serata. Il Lazio svetta per premi assegnati nell’ultima edizione della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni, il quinto da 500mila euro, 16 di seconda categoria da 50mila euro e 25 di terza da 20mila euro ciascuno portano il montepremi complessivo regionale a 6,8 milioni di euro totali. Quasi il doppio rispetto alla Lombardia, che con un premio di prima categoria da 2,5 milioni, 9 da 50mila euro e ben 29 da 20mila arriva poco sopra i 3,5 milioni di euro complessivi. Il terzo posto, informa Agipronews, va al Piemonte con i due premi da 1,5 e 1 milione che si sommano a 11 tagliandi da 20mila euro ciascuno che portano il totale poco sopra i 2,7 milioni di euro.