Lotteria Italia 2019 2020, premi di seconda categoria: i biglietti vincenti

I premi di seconda categoria della Lotteria Italia sono stati stabiliti dal Comitato . Ecco l'elenco dei 20 tagliandi che portano a casa 100.000 euro ciascuno.

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO