Lotteria Italia 2017 2018, biglietti vincenti: l'estrazione

Lotteria Italia, biglietti vincenti 2018, primo premio, premi minori 2018. Queste le parole chiave di ogni serata della Befana degli italiani. E Roma si conferma città fortunata. Va nella Capitale uno dei primi cinque premi vincitori della Lotteria Italia. Per ora, mentre scriviamo, non c'è ancora l'abbinamento con i biglietti. Si sa con certezza che a Roma andrà uno dei primi 5 premi che vanno dai 5 milioni del primo estratto ai 500.000 euro del quinto. Roma è la città italiana dove sono stati venduti più biglietti: 1,2 milioni.

L'estrazione dei biglietti vincenti si svolgerà questa sera, sabato 6 gennaio, a partire dalle ore 20.35 in diretta su Rai Uno durante la trasmissione di "Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia". E' affidato al conduttore Amadeus il compito di regalare un sogno ai fortunati italiani vincitori del premio.

I biglietti vincenti

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi

PRIMA CATEGORIA

Serie e numero Venduto a

D 034660 Rosta (TO)

D 243750 Roma

Q 067777 Anagni (FR)

P 245714 Milano

P 462926 Pinerolo (TO)

Lotteria Italia 2017-2018 | biglietti vincenti | estrazione 6 gennaio 2018

I premi

Complessivamente, la Lotteria Italia 2017, quest’anno distribuisce premi per oltre 28 milioni di euro. Si ricorda che in questa edizione sono stati venduti 8.603.900 biglietti per una raccolta complessiva di 43.019.500 euro. I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 1.500.000

4° Premio € 1.000.000

5° Premio € 500.000



PREMI DI SECONDA CATEGORIA N° 50 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA N° 150 premi da € 20.000

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.

Come controllare i numeri estratti

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017-2018 sarà seguita in diretta da RomaToday.it, tuttavia è possibile verificare le eventuali vincite anche sul portale dell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli. Come? Inserendo il numero di serie e quello del biglietto nellapposito spazio indicato dal sito. (qui il link)

Biglietti venduti

In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti circa 8,6 milioni di biglietti e distribuiti, a oggi, premi per oltre 12 milioni di euro, considerando i premi assegnati nel corso delle trasmissioni televisive e le vincite ottenute grazie alla lotteria istantanea "gratta e vinci" abbinata.

Si tratta del terzo miglior risultato dal 2011 a oggi, in ogni caso nelle ultime tre edizioni si è sempre superata la soglia degli 8 milioni. Il periodo d’oro della Lotteria resta ancora quello tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. Due anni fa i tagliandi staccati sono stati 8,7 milioni (+13%), mentre lo scorso anno arrivarono a 8,8 milioni (+1,3%). Quest’anno il numero esatto dei biglietti venduti è stato di 8.603.900 (il 2,28% in meno).

Il Lazio anche quest'anno è la Regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti. 1.640.600 il numero complessivo dei tagliandi venduti. Tra le singole province, riporta Agipronews, spicca il dato di Roma, prima in Italia per vendite con 1,2 milioni di biglietti (+0,1%). Segno più anche per la provincia di Rieti (57.710 tagliandi, +9,3%), mentre sono in calo le vendite in provincia di Frosinone (182.450, -4,2%), Latina (55.070, -1,5%) e soprattutto Viterbo (67.350, -12,3%).



L’estrazione dei biglietti vincenti in diretta tv su Rai 1

L'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria avverrà a Roma, questa sera, presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a partire dalle ore 20,00. Il pubblico potrà accedere alla sala dall’ingresso di via Anicia, n. 11/b. In contemporanea anche durante la trasmissione "I soliti ignoti".

Una curiosità: il programma più abbinato alla Lotteria Italia è “Fantastico” con ben tredici edizioni, seguito da "Canzonissima" con 12 edizioni e "La Prova del Cuoco" con 7 edizioni.

Come riscuotere eventuali vincite

I vincitori potranno presentare il biglietto vincente, originale e integro, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, o in alternativa presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, che provvederà a farlo pervenire a Lotterie Nazionali (maggiori informazioni sul sito di Lottomatica). Il biglietto potrà essere anche spedito: i premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione.

Lotteria Italia, premi dimenticati

Se avete acquistato un biglietto della lotteria la raccomandazione è di controllare bene se siete tra i fortunati. Potrebbe sembrare un consiglio scontato, eppure ogni anno centinaia di migliaia di euro non vengono ritirati. Il caso più eclatante a Roma nel 2008-09, quando non è stato reclamato il primo premio da 5 milioni di euro, mentre nell’edizione 2015-16 non è stato ritirato un biglietto da due milioni di euro venduto nel Casertano.

Ma questi sono solo i casi più clamorosi: ogni anni vengono lasciati per strada decine di premi “minori”. Solo l’anno scorso sono stati dimenticati premi per 1,2 milioni di euro. In totale, dal 2002 ad oggi, la cifra ammonta a ben 27,2 milioni. Insomma, meglio non dare nulla per scontato e controllare con attenzione il codice del proprio biglietto sul sito dell’Agenzia dei Monopoli.